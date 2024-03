Pirelli: Provera, analisi Marco Polo ancora in corso, vedremo in futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo con Marco Polo International “non è ancora chiuso” e il controllo resta analogo. Ma “se la conclusione sarà diversa, modificheremo la situazione in futuro. L’analisi è ancora in corso”. Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli, intervenendo durante la presentazione dei risultati 2023 e l'aggiornamento del piano al 2025 agli analisti. Dopo il Golden Power e l’implementazione del Dpcm, che “ha dato il via ad un’analisi per stabilire se Marco Polo International”, socio con attualmente il 37 per cento delle azioni, intorno a quello che potrebbe accadere “se deve essere ancora considerato” o meno, Provera ha ribadito che ancora è da vedere. “Anche Marco Polo sta facendo le proprie analisi” ha aggiunto in conclusione il vice presidente.(Rem)