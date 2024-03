Piemonte: Sarno (Pd), legge hate speech è prima in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto nasce da una ricerca dell'Università di Torino in cui si sono analizzate le parole d'odio sui social. Parole che fanno male e producono sofferenza e disagio. Allora la legge, che è la prima in Italia, punta a tutelare le vittime dell'hate speech attraverso dei centri appositi con degli esperti che si mettano a disposizione per aiutare la persona colpita da questo odio. Lo ha affermato il consigliere regionale del Pd Piemonte e primo firmatario della legge sull'hate speech Diego Sarno a margine dell'approvazione del provvedimento. "In più ci saranno anche dei momenti formativi nelle scuole e di ricerca nelle università e anche la possibilità di lavorare anche con gli odiatori, attraverso anche degli accordi con il tribunale per la messa alla prova di un'eventuale denuncia o condanna rispetto alla sofferenza procurata. Questa legge la dedichiamo alle vittime di questo tema delicato", ha concluso. (Rpi)