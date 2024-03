Imprese: Pavanelli (M5s), passaporto digitale prodotti imminente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione del regolamento per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, "è ormai imminente. L'Italia sarà chiamata a darvi immediata attuazione recependo nel proprio ordinamento misure come il divieto di distruzione dei vestiti invenduti, l'introduzione di requisiti minimi per la progettazione ecocompatibile di molti prodotti sul mercato e l'introduzione del passaporto digitale per le informazioni". Lo scrive in una nota la deputata del Movimento cinque stelle e capogruppo in commissione Attività produttive, Emma Pavanelli. "Quest'ultimo, in particolare, consisterà in un'etichetta contenente informazioni sulla sostenibilità ambientale dei prodotti immessi nel mercato. Gli oneri riguardanti l'attuazione di queste misure non può essere fatta ricadere sulle imprese italiane, pertanto ritengo indispensabile che il ministero delle Imprese e del Made in Italy si attivi sin da subito per farsi trovare pronto a questa novità. E' lo stesso regolamento a chiedere agli stati di introdurre misure di assistenza finanziaria e di formazione. Ho presentato un'interrogazione al ministro Urso per verificare quali passi siano già stati mossi in questa direzione", conclude. (Com)