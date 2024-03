Istat: Rampelli (Fd'I), con il governo Meloni cala la povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati che emergono dalla ricerca dell'Istat "confermano la validità delle misure messe in campo in materia economica dal governo Meloni". Lo ha detto il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, commentando gli ultimi dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica. "Si tratta di primi segnali positivi sulla situazione delle famiglie italiane, cala la disuguaglianza reddituale e il rischio di povertà diminuisce di un punto percentuale, passando dal 20 per cento al 18,8 per cento - ha aggiunto -. Anche questa volta i numeri ci danno ragione, continuiamo a sperare che almeno questi progressi, tanto auspicati da tutte le forze politiche e dalle famiglie, facciano riflettere i pasdaran dell'opposizione che ha sempre qualche mal di pancia", ha concluso Rampelli. (Rin)