Droga: nella bergamasca in aumento il consumo, 2.850 dosi di cocaina al giorno, 8.800 di cannabis e 450 di eroina (2)

- L’indagine si fonda su una serie di monitoraggi delle acque reflue non trattate in ingresso al depuratore Cogeide di Mozzanica. Dal loro esame è stato possibile ricavare dati oggettivi sui consumi di droga in 18 Comuni della pianura che comprendono una popolazione complessiva di circa 90mila abitanti. Sara Castiglioni e Noelia Salgueiro Gonzalez, ricercatrici dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, hanno presentato i dati da i quali emerge che nella pianura Bergamasca si consumano 30 dosi di cocaina al giorno ogni mille abitanti, una quantità maggiore rispetto a Milano. Il trend è in continua crescita: si è passati dalle 18 dosi al giorno per mille abitanti nel 2017, alle 27 del 2019 fino alle 30 di quest’anno. Ancora più alto è il consumo di cannabis (thc): oltre 90 dosi al giorno ogni mille abitanti. Proiettando questi numeri sull'intera provincia di Bergamo (in cui vivono 1,1 milioni di persone) si stima che il consumo giornaliero sia di più di 30 mila dosi di cocaina e oltre 90 mila dosi di cannabis. “Questi numeri – sostiene il presidente dell'Aga Enrico Coppola – ci confermano quanto ripetiamo da tempo: il consumo di cocaina nella Bergamasca è ormai consolidato e si è trasformato in un fenomeno di costume. Chi la consuma si sente più sicuro e pensa di averne il controllo. Ma il lungo consumo di cocaina porta a pesanti danni psichiatrici, oltre che fisici. Lo dimostra il fatto che sono in aumento le doppie diagnosi: persone che devono essere prese in carico sia per problemi di tossicodipendenza che, appunto, per problemi psichiatrici”. (segue) (Com)