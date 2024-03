Droga: nella bergamasca in aumento il consumo, 2.850 dosi di cocaina al giorno, 8.800 di cannabis e 450 di eroina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 il Consiglio regionale, primo in Italia, ha promosso una legge sul consumo di sostanze stupefacenti, la legge n°23/2020. “Per finanziare la legge 23 abbiamo già stanziato 9 milioni di euro, mentre altri 17 milioni saranno investiti quest’anno – ha precisato il Presidente della Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia Emanuele Monti (Lega) -. La legge 23 è uno strumento normativo fortemente innovativo: la Lombardia sarà la prima regione in Italia a creare negli ospedali posti letto dedicati alle persone con problemi di tossicodipendenze, la presa in carico del paziente sarà ampliata anche ai pazienti e un’attenzione particolare sarà rivolta alla cura dei minori, al loro recupero sociale e formativo. Infine, la legge allarga il campo alle ‘nuove dipendenze’ come l’abuso di farmaci, il gioco d’azzardo e la dipendenza da internet”. “Dal report presentato questa mattina emergono dati drammatici sull’uso delle sostanze stupefacenti nella pianura bergamasca – ha sottolineato il Consigliere regionale Giovanni Malanchini (Lega) -. Regione Lombardia sta affrontando questo fenomeno secondo una logica multidisciplinare puntando al trattamento sociosanitario delle tossicodipendenze, ma anche all’azione di prevenzione. È un lavoro che stiamo portando avanti in sinergia con gli enti locali e, in particolare, con i Sindaci che sono le sentinelle dei territori e, nella lotta alle dipendenze, sono i primi punti di riferimento delle loro comunità”. (segue) (Com)