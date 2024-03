Droga: nella bergamasca in aumento il consumo, 2.850 dosi di cocaina al giorno, 8.800 di cannabis e 450 di eroina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È nostro compito dare le risposte necessarie per fronteggiare un fenomeno che è in continua crescita: non più solo limitato al consumo di stupefacenti, ma esteso anche a comportamenti compulsivi come il gioco d’azzardo e correlato al sistema della criminalità” evidenzia la Consigliera regionale Paola Bulbarelli (Fratelli d’Italia), componente del Comitato di indirizzo e coordinamento istituito dalla legge regionale n°23/2020. “La situazione in Lombardia – prosegue Bulbarelli - è molto preoccupante e vede la nostra regione al primo posto per dipendenze: sette adolescenti su 10 fanno uso di sostanze stupefacenti, le ragazze hanno superato i maschi per il consumo di alcol che è in impressionante aumento, sei su 10 hanno giocato d’azzardo almeno una volta e solo il 27 per cento considera la ludopatia una malattia. La droga e le nuove dipendenze sono una piaga sociale da combattere ogni giorno e con ogni mezzo a disposizione”. Al convegno, moderato dal giornalista Marco Birolini, hanno partecipato anche il Consigliere regionale Carlo Borghetti (PD), l’Assessore alla Casa e Housing Sociale Paolo Franco e il Presidente di Arca Mantova Maurizio Mirandola. (Com)