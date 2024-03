Trasporto aereo: Emirates e Ita firmano memorandum d’intesa su codeshare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirates e Ita Airways hanno siglato oggi un memorandum d’intesa per espandere l’attuale partnership interline in un accordo di codeshare completo. Una volta effettivo, il codeshare – riferisce una nota – aumenterà le opportunità di viaggio e le possibilità di connessione per i clienti che viaggiano tra Dubai, l'Italia e le ulteriori destinazioni all’interno dei rispettivi network. Il Mou firmato oggi getterà le basi per rafforzare la partnership tra le due compagnie, creando collegamenti one-stop verso importanti città servite da Ita Airways in Italia e in tutta Europa e consentendo viaggi più semplici e veloci verso il network Emirates via Dubai, usufruendo delle migliori rotte, orari e connessioni. Adnan Kazim, Deputy President e Chief Commercial Officer Emirates Airline, ha dichiarato: "Rafforzare le nostre partnership e potenziare la nostra presenza in territori chiave come l'Europa è parte integrante della nostra strategia commerciale e sottolinea il nostro impegno a fornire ai clienti flessibilità attraverso i network complementari dei nostri partner. La stretta collaborazione con Ita Airways rafforzerà la nostra presenza in città chiave in Italia e in Europa. Non vediamo l'ora di attivare appieno la nostra partnership con Ita Airways nei prossimi mesi e di fornire un accesso unico a entrambi i nostri network in crescita". (segue) (Com)