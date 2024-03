Istat: Cia, valore aggiunto agricoltura -5,7 per cento, servono risposte urgenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È urgente rispondere alle istanze degli agricoltori. A dirlo è di nuovo Cia-Agricoltori Italiani commentando l'ultima rilevazione Istat sui conti economici nel quarto trimestre 2023, che registra variazioni del valore aggiunto agricolo in negativo, sia in termini congiunturali che tendenziali, con una perdita del 5,7 per cento sullo stesso periodo dell'anno precedente. In un contesto economico che evidenza una leggera ripresa del Pil italiano (+0,6 per cento) annuo nell'ultimo trimestre 2023, gli ultimi dati Istat sull'agricoltura confermano - evidenzia Cia - le difficoltà che si trovano a dover affrontare, quotidianamente, le aziende agricole e dimostrano, ancora una volta, quanto sia necessario intervenire per salvaguardare il settore. (segue) (Com)