Istat: Cia, valore aggiunto agricoltura -5,7 per cento, servono risposte urgenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecco perché Cia rilancia il suo Piano nazionale per l'agricoltura che chiede al Governo di introdurre sgravi fiscali per il settore primario: dall'esonero contributivo per gli agricoltori a una maggiore compensazione dell'Iva zootecnica (bovini e suini). Per mitigare l'impatto del rincaro dei fattori di produzione, Cia sollecita la reintroduzione del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio; mentre sul fronte delle giovani imprese, serve l'esonero contributivo per gli agricoltori under 40 e il rifinanziamento del "Fondo più impresa". A sostegno dei comparti più deboli, l'appello è, invece, per un immediato utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze e facilitazioni nell'accesso al credito. A livello europeo, per Cia è necessaria la semplificazione della Pac, la cancellazione dell'obbligo all'incolto e l'accelerazione dell'iter di approvazione delle nuove biotecnologie (Ngt-Tea) per dare alle aziende strumenti alternativi, in grado di ridurre gli impatti negativi del Green deal. (Com)