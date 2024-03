Onu: il 2027 Anno internazionale del turismo sostenibile, approvata risoluzione dell’Uzbekistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione proposta dall’Uzbekistan che dichiara il 2027 Anno internazionale del turismo sostenibile e resiliente. Lo rende noto il servizio stampa del presidente uzbeco Shavkat Mirziyoyev, secondo cui la risoluzione è stata redatta con la collaborazione di oltre 80 Paesi membri dell’organizzazione. A partecipare attivamente alle consultazioni per il testo del documento sono stati esperti di Russia, Cina, Stati Uniti, Turchia, Germania, Regno Unito, Unione europea, Giappone, Corea del Sud, Egitto, Brasile e Argentina. L’iniziativa era stata anticipata da Mirziyoyev nell’ottobre del 2023, in occasione della sessione di Samarcanda dell’Assemblea generale dell’Organizzazione mondiale del turismo (Omt), dedicata in particolare ai problemi che affliggono attualmente il settore. (segue) (Res)