Onu: il 2027 Anno internazionale del turismo sostenibile, approvata risoluzione dell’Uzbekistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione riconosce il “ruolo vitale” del turismo per la conservazione del patrimonio culturale delle civiltà, per il rafforzamento della pace e della tolleranza e per il rispetto dei valori delle comunità. Particolare attenzione viene posta sullo sviluppo del turismo verde per preservare l'ambiente e la biodiversità e ridurre l'inquinamento atmosferico. Il documento invita quindi l’Omt, i governi, le agenzie delle Nazioni Unite e le organizzazioni regionali ad adottare misure globali per il successo dell’Anno internazionale del turismo sostenibile e resiliente. (Res)