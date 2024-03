Regno Unito: Hunt annuncia 2,9 miliardi di euro per ridurre liste d'attesa Nhs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, durante la presentazione del bilancio di primavera, ha annunciato fondi extra dal valore di 2,5 miliardi di sterline (2,9 miliardi di euro) per il Servizio sanitario nazionale (Nhs) nel prossimo anno. "Ciò consentirà al Servizio sanitario nazionale di continuare a concentrarsi sulla riduzione dei tempi di attesa e porterà l'aumento totale dei finanziamenti del Nhs dall'inizio di questo governo al 13 per cento in termini reali".(Rel)