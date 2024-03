Camera: domani il convegno "Lavorare insieme al futuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 7 marzo, alle 10:30, presso la sala della Regina di Montecitorio si svolge il convegno "Lavorare insieme al futuro: le Camere di commercio italiane all'estero vicine alle imprese nel mondo". Intervengono, fra gli altri, la vicepresidente della Camera, Anna Ascani, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il sottosegretario agli Affari esteri, Giorgio Silli, il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini. Introduce l'evento il deputato Nicola Caré. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)