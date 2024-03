Veneto: assessore Ambiente, come neo presidente Aineva coglieremo sfida dei cambiamenti climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianpaolo Bottacin, assessore regionale all'Ambiente, Clima e Protezione Civile, è stato eletto presidente di Aineva, associazione che si occupa di prevenzione e studi sulla neve e sulle valanghe. L'associazione comprende le regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano e Marche. "Sono a disposizione di tutte le Regioni per affrontare insieme questa grande sfida che i cambiamenti climatici ci pongono di fronte anche relativamente alla tematica dei ghiacciai e della neve in generale – ha dichiarato Bottacin -. So di poter contare su una struttura tecnica invidiataci da molti per le competenze che sa esprimere e che ringrazio fin d'ora". "Sono grato – ha concluso - alle regioni e alle province autonome per la fiducia accordatami e al nuovo vicepresidente Renzo Testolin, presidente della Valle d'Aosta, per la disponibilità dimostrata. In questo momento desidero confermare la mia riconoscenza per il lavoro svolto dal mio predecessore, l'assessore Failoni, che ha ricoperto il ruolo di Presidente negli ultimi anni, affiancato dal vicepresidente, l'assessore Gabusi". (Rin)