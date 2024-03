Bce: Generali Investments, disinflazione continua ma non sufficiente per cambiare rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sull'inflazione di febbraio hanno confermato la disinflazione in corso e le varie misure dell'inflazione sottostante hanno continuato a diminuire. È quanto emerge da un’analisi di Martin Wolburg, Senior Economist di Generali Investments. “Detto questo, è emerso ancora una volta che l'inflazione dei servizi persiste in presenza di una forte crescita dei salari. Nel complesso, la Bce – sottolinea Wolburg – dovrebbe avere maggiore fiducia nel raggiungimento dell'obiettivo di inflazione rispetto all'ultima riunione. Tuttavia, i recenti commenti dei membri del Consiglio direttivo suggeriscono che non sarà ancora sufficiente per cambiare rotta e i mercati hanno ridimensionato le loro aspettative di taglio. I rischi legati alla crescita dei salari sono ancora presenti e il secondo trimestre mostrerà se si concretizzeranno o meno. Ci aspettiamo che il presidente Lagarde comunichi un atteggiamento attendista e dovish e spiani verbalmente la strada a un primo taglio dei tassi a giugno. Continuiamo a prevedere – conclude – un taglio di 25 punti base entro giugno e un taglio cumulativo di 100 punti base nel corso dell'anno, che ora è ampiamente in linea con i mercati”. (Rin)