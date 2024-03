Sanità: da European innovation council 2,4 milioni a università Padova per cura malattie neurodegenerative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'European innovation council ha assegnato 2,4 milioni di euro al gruppo di ricerca della professoressa Alessandra Biffi dell'Università di Padova per far progredire una strategia terapeutica innovativa per la cura di malattie neurodegenerative dell'infanzia. Il progetto Trem2meds, si legge in una nota dell'ateneo, "vuole sfruttare una strategia terapeutica, sinora utilizzata dal suo e altri gruppi di ricerca, per la cura di malattie neurodegenerative dell'infanzia (come nel caso del farmaco Libmeldy al cui sviluppo la professoressa Biffi si è intensamente dedicata per oltre 15 anni) e per il trattamento della malattia di Alzheimer". "La novità - ha dichiarato Alessandra Biffi - è legata da un lato alla strategia terapeutica di per sé innovativa terapie avanzate, farmaci innovativi e nuove strategie per raggiungere il sistema nervoso centrale, ma anche alla genesi di questo progetto che nasce da un approccio sviluppato per il trattamento di bambini con malattie genetiche rare e che oggi si rivolge a patologie, come la malattia di Alzheimer, caratterizzate da un grande impatto epidemiologico e sociale". Il progetto si avvale della collaborazione dell'UniSmart e del professor Angelo Antonini dello stesso ateneo patavino, di Art-Tg e del Czech centre for phenogenomics. (Rev)