Fincantieri: avviato primo corso di italiano per personale straniero a Riva Trigoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via il primo corso di lingua italiana per personale straniero presso lo stabilimento di Riva Trigoso di Fincantieri. Si terrà in orari compatibili con le esigenze di lavoro dei dipendenti. L'iniziativa - si legge in una nota - fa seguito a un importante Protocollo d'intesa sottoscritto a gennaio tra il Gruppo e il Centro provinciale Istruzione Adulti Levante Tigullio e sostenuto dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Sestri Levante. La partnership punta a favorire un miglioramento della comprensione linguistica del personale straniero in ottica di una migliore inclusione sociale, sia all'interno dello stabilimento che all'esterno. Questa attività si propone inoltre di incrementare i livelli di socializzazione dei lavoratori stranieri, favorire la collaborazione, l'aiuto, il rispetto reciproco, ridurre le incomprensioni, le conflittualità, i pregiudizi e accelerare il processo di inclusione sociale e culturale. (segue) (Com)