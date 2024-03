Fincantieri: avviato primo corso di italiano per personale straniero a Riva Trigoso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fincantieri è un insieme di culture e di competenze diverse: abbiamo 18 cantieri su quattro continenti e i nostri lavoratori sono di 60 diverse nazionalità", ha dichiarato Luciano Sale, direttore Human resources and real estate di Fincantieri. "Proprio questa diversità - ha proseguito - è la nostra forza. Accompagnandola ad equità ed inclusione, valori fondamentali per la nostra visione industriale e sociale, rafforziamo il nostro impegno Dei come già declinato nel Piano di sostenibilità 2023-2027". La dirigente del Cpia Levante Tigullio, Loredana Iaccarino, ha affermato: "Questa collaborazione è importante: attribuisce nuovi spazi, non solo fisici, per lo sviluppo e la buona riuscita di un servizio che ormai da dieci anni l'istituto svolge sul territorio a favore dell'inclusione linguistica, culturale e sociale della popolazione straniera". (segue) (Com)