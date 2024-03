Fincantieri: avviato primo corso di italiano per personale straniero a Riva Trigoso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il corso di italiano per i lavoratori stranieri di Fincantieri risponde a una richiesta di integrazione importante a vari livelli", ha evidenziato il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas. "Questo programma - ha aggiunto - nasce dall'impegno dell'azienda verso il personale e non solo migliorerà la vita lavorativa, ma favorirà l'integrazione sociale nella città con oggettive e positive ricadute nella vita quotidiana. Esprimo quindi soddisfazione nel constatare che Fincantieri, realtà imprenditoriale importante per Sestri, in collaborazione con il Cpia Levante Tigullio ed il sostegno dell'assessorato alle politiche sociali del Comune, è impegnata nel fornire al personale gli strumenti necessari perché possano sentirsi parte integrante non solo dell'azienda ma anche della comunità locale". (Com)