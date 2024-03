Russia-Nigeria: Lavrov, sviluppiamo cooperazione in settori energia e agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Nigeria "intendono rafforzare la cooperazione nel settore dell'energia e dell'agricoltura". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, al termine dei colloqui con l'omologo nigeriano, Yusuf Tuggar, che si trova a Mosca. Per Lavrov, i colloqui di oggi sono stati "utili" perché "è importante il dialogo politico tra i nostri Paesi". L'incontro dei due ministri ha anche confermato il fatto che le relazioni russo-nigeriane "continuano a svilupparsi in modo progressivo". "Abbiamo un desiderio reciproco" di rafforzare la cooperazione, ha sottolineato il capo della diplomazia russa. "Questo vale per tutte le aree delle nostre relazioni, principalmente la componente commerciale ed economica. Tra le aree più promettenti, abbiamo notato la cooperazione nell'energia, nella costruzione di infrastrutture, nell'agricoltura, nella salute e nell'istruzione", ha proseguito Lavrov. (segue) (Rum)