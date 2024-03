Cortei: Meloni, messa a bando dei doveri genera conflittualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'equilibrio fra il diritto a manifestare e la tutela dell’ordine pubblico per voi non è dibattito accademico, ma è una scelta estremamente concreta da fare in pochi secondi, spesso stretti materialmente fra i manifestanti che premono di fronte e gli obiettivi da difendere che sono alle spalle. Qualche giorno fa, sulle pagine di un quotidiano, il professor Ricolfi sottolineava come una mentalità che ha messo al bando i doveri genera conflittualità e non costruisce nulla. Sono perfettamente d’accordo con lui". Lo ha detto - secondo quanto si apprende - la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell’incontro con i sindacati delle forze di polizia.(Rin)