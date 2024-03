Premierato: Balboni (Fd'I), soddisfatto di dibattito, opposizioni costruttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto soddisfatto di come è andato il dibattito" sugli emendamenti all'articolo 1 del premierato, ha detto ai cronisti il presidente della commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni (Fd'I). "Su un paio di argomenti si è aperto il confronto sul sollecitazione del presidente della Commissione, così antidemocratico non mi è sembrato di essere. Stiamo procedendo molto bene", ha ribadito per poi informare che alle 13.15 avrà un "incontro con i capigruppo di minoranza che hanno chiesto di vederci per stabilire un calendario. Al momento è prevista sia la notturna di oggi, che la mattutina di domani, vediamo". Balboni ha poi chiarito che finché le opposizioni sono costruttive, voglio mantenere questo clima, non voglio imporre nulla". (Rin)