Ambiente: Girelli (Pd), per livelli del Garda serve cabina di regia nazionale

- La circostanza che in questi giorni la Provincia di Trento, abbia deciso unilateralmente di aprire le paratoie per i periodici test di funzionalità dei dispositivi della galleria Adige-Garda, nonostante la richiesta di numerosi Enti (Comunità del Garda, Aipo, Regione Lombardia) di procrastinare i test vista la situazione di alto livello del bacino gardesano, chiamano in causa una volta di più la necessità di un luogo dove decidere insieme la gestione complessiva del più grande bacino lacustre italiano. "Il ministro competente deve prendere in mano la situazione– ha sottolineato il Parlamentare Gian Antonio Girelli – affinché sia creata una cabina di regia condivisa e che abbia però poteri decisionali affinché la gestione dei livelli del lago di Garda rispondano a necessità dell'intera comunità e non ai singoli capricci che di volta in volta i territori esprimono. Non si comprende come in questa situazione, lo spostamento di qualche giorno delle prove di funzionamento dello scolmatore, in attesa dell'abbassamento dei livelli del lago, avrebbe pregiudicato alcunché, non essendoci rischi di esondazione del fiume. La domanda invece che ci si pone è quella che se in caso di emergenza gli Enti interessati agissero in autonomia e in difesa degli interessi contrapposti quali maggiori rischi correrebbero le popolazioni del territorio? Per queste ragioni – ha concluso Girelli - diventa fondamentale un intervento del Governo per determinare con chiarezza percorsi e responsabilità decisionali"(Com)