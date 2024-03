Venezuela: ministro Esteri spagnolo Albares, auspico presidenziali inclusive e aperte a tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, ha accolto con favore l'annuncio ufficiale delle elezioni presidenziali in Venezuela previste il 28 luglio e si è detto "fiducioso che saranno inclusive" per tutti coloro che desiderino parteciparvi. "Accogliamo con favore il fatto che si tengano elezioni presidenziali in Venezuela o in qualsiasi altro Paese del mondo", ha dichiarato Albares nelle dichiarazioni rilasciate a Cartagena de Indias, in Colombia, dove si trova in visita ufficiale. Il ministro ha aggiunto che quello che il governo spagnolo spera "è che queste elezioni includano tutti e che chiunque voglia competere liberamente possa farlo". Albares ha ribadito l'auspicio che il dialogo tra i venezuelani porti a una soluzione democratica della crisi che il Paese sta attraversando e che si possano tenere elezioni presidenziali inclusive. (Spm)