Ue: a Bucarest evento su cybersicurezza

- A margine dei lavori del Congresso del Partito popolare europeo, in corso a Bucarest, si è svolto presso l'ambasciata italiana il convegno "Cybersicurezza condizione imprescindibile per l'eccellenza aziendale" dedicato alle imprese italiane che operano nel paese, anche a seguito del Business Forum bilaterale tenutosi il 15 febbraio a Roma. L'evento, introdotto dall'ambasciatore Alfredo Durante Mangoni e dal sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi, ha rappresentato un importante momento di confronto con diversi imprenditori italiani che operano in Romania, e ha visto inoltre la partecipazione di una delegazione di Forza Italia, composta dal presidente dei deputati Paolo Barelli, dal portavoce Raffaele Nevi e dal vice segretario nazionale Deborah Bergamini. È stata inoltre l'occasione per fare il punto sulle prossime sfide, i rischi e le opportunità che la cybersicurezza rappresenta per le imprese italiane che operano in Romania, ribadendo la volontà di lavorare per garantire la massima collaborazione tra le imprese ed elevati standard di tutela e protezione, come riferisce una nota. (Res)