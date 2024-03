Speciale difesa: Crosetto, soddisfazione per approvazione nuovi missioni in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesam Guido Crosetto, ha espresso soddisfazione da Ankara per l’approvazione delle due nuove missioni, Aspides e Levante, avvenuta con il voto quasi unanime del Parlamento. "Con Aspides l’Italia e l’Unione Europea hanno risposto in maniera coesa agli attacchi terroristici degli Houthi che stanno ostacolando la libertà di navigazione nello stretto di Bab el Mandeb e nel Mar Rosso. La missione, a carattere difensivo, garantirà il libero transito delle navi lungo le rotte commerciali del Mar Rosso, da cui dipende l’economia italiana ed europea. Per questo motivo l’Unione Europea ha chiesto all’Italia di assumere il comando tattico della missione e noi siamo già pronti ad assumere la responsabilità dell’importante compito assegnatoci", ha affermato il ministro Crosetto. (Com)