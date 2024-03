Speciale difesa: Crosetto, Turchia alleato prezioso e strategico nel Mediterraneo allargato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L’Italia condivide la "volontà di promuovere dialogo e pace in Medio Oriente" con la Turchia, un Paese rappresenta un "alleato prezioso". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, dopo l’incontro ad Ankara con l’omologo della Turchia, Yasar Guler, secondo quanto riferisce il dicastero via Twitter. Il Paese membro della Nato a cavallo tra Europa e Asia, ha aggiunto Crosetto, “svolge ruolo strategico per stabilizzazione Mediterraneo allargato: una vera priorità per la sicurezza dell’intera Europa”. (Res)