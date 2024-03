Speciale difesa: ministro Crosetto, Turchia paese chiave per stabilizzazione dell’intera area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia considera la Turchia come “un paese chiave per il processo di stabilizzazione” in Medio Oriente. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in visita in Turchia dove ha incontrato l'omologo, Yasar Guler. Al centro dell’incontro, la delicata situazione geopolitica e l’impatto che la crisi in Medio Oriente, con la conseguente destabilizzazione nel Mar Rosso, stanno avendo sulla sicurezza del Mediterraneo e del Fianco Sud dell’Alleanza atlantica. “L’attuale situazione in Medio Oriente potrebbe causare pesanti ripercussioni sulla stabilità della regione, con il rischio di un’escalation nel Mediterraneo. Instabilità che si aggiunge alle già gravi ripercussioni della guerra in Ucraina, a seguito dell’invasione russa. Per questo motivo il governo italiano si sta adoperando per promuovere il dialogo e la Difesa vede nella Turchia un paese chiave per il processo di stabilizzazione dell’intera area”, ha detto il ministro Crosetto durante il colloquio. (Com)