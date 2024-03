Speciale difesa: Mar Rosso, Pellegrini (M5s), sì condizionato a operazione difensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo, anche dopo le nostre reiterate sollecitazioni durante i lavori di commissione, ha accolto il nostro impegno affinché l'operazione europea Aspides nel Mar mosso sarà esclusivamente difensiva e non ci sarà nessun tipo di collaborazione operativa alle operazioni offensive di Prosperity guardian. Grazie alla nostra risoluzione sulla natura difensiva e sulla costante informazione al Parlamento circa le eventuali evoluzioni abbiamo votato a favore della partecipazione italiana a questa importante missione a tutela dei nostri interessi nazionali, della nostra economia, delle nostre imprese, delle nostre famiglie". Lo ha dichiarato il deputato del Movimento cinque stelle, Marco Pellegrini, capogruppo in commissione Difesa, che è intervenuto in Aula, a Montecitorio, in merito alle comunicazioni del governo sulla missione Aspides. (Rin)