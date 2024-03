Speciale difesa: Crosetto a colloquio con ministro Turchia Guler, focus anche sull’Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha parlatoad Ankara con l’omologo della Turchia, Yasar Guler, anche del tema della centralità del Mediterraneo con un focus sull’Africa. “La stabilizzazione del Mediterraneo allargato, che include anche il Nord Africa e l’area del Sahel è una priorità per la sicurezza. Le dinamiche dell’area si riflettono sul continente europeo e la delicata situazione in corso è aggravata dalle forti dinamiche demografiche. È per questo motivo che l’Italia si è fatta promotrice di un rinnovato Piano Mattei per l’Africa, che permetta ai paesi della regione di utilizzare al meglio le ricchezze naturali di cui dispongono”, ha detto il ministro Crosetto durante il colloquio, secondo quanto riferito dalla Difesa in una nota. I due ministri hanno esplorato, inoltre, nuovi ambiti di collaborazione per incrementare l’interoperabilità delle Forze armate e per lo sviluppo della cooperazione industriale nel campo della Difesa, anche in virtù delle rilevanti competenze e capacità produttive delle industrie della Difesa dei due paesi. (Com)