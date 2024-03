Speciale difesa: Serbia, “Politico”, presidente Sindacato militare è un agente dell’Fsb russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Sindacato militare serbo, Novica Antic, è legato al Servizio federale per la sicurezza della Federazione russa (Fsb) il cui compito è "diffondere narrazioni filorusse sull'invasione in Ucraina e indebolire le posizioni dell'Europa e della Nato" in Serbia. Lo ha sostenuto il portale "Politico" facendo riferimento a rapporti di intelligence occidentali a cui ha avuto accesso. Antic sarebbe un “agente d'influenza" dell’Fsb e lavorerebbe a stretto contatto con Vyacheslav Kalinin, cittadino russo e direttore di un sito di informazione specializzato in notizie per i veterani delle forze armate, "partner informativo" dell'Fsb e del ministero della Difesa di Mosca. Il presidente del Sindacato militare serbo, secondo le informazioni di "Politico", ha approfittato del suo ruolo per criticare il presidente serbo Aleksandar Vucic e gli alti ranghi delle forze armate di Belgrado. A ottobre 2023 a Bruxelles, inoltre, ha incontrato funzionari europei e membri del Parlamento Ue, tra i quali Viola von Cramon, Alessandra Moretti e Vladimir Bilcik, oltre a rappresentanti dei sindacati Euromil ed Epsu – che rappresentano i membri delle forze armate e i dipendenti pubblici dell'Ue – "sfruttando ogni occasione per promuovere la propaganda russa in relazione alla guerra in Ucraina". Antic è detenuto in Serbia dal primo marzo con l'accusa di appropriazione indebita. (Beb)