Speciale difesa: Mar Rosso, Dreosto (Lega), convinto sostegno a Aspides a difesa nostri interessi nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La missione Aspides per la sicurezza del traffico marittimo nel Mar Rosso va nella direzione della difesa dei nostri interessi strategici nazionali, compito per il quale gli italiani ci hanno dato fiducia alle ultime elezioni. Bisogna fare di tutto per evitare la marginalizzazione dei porti italiani e per garantire la sicurezza delle rotte commerciali fondamentali per l'approvvigionamento di materie prime e per il nostro export", ha detto il senatore della Lega Marco Dreosto, segretario ufficio di presidenza commissione Esteri e Difesa di palazzo Madama, in Aula durante il dibattito sulle missioni internazionali. "Ringrazio gli uomini e le donne della Difesa che si impegnano quotidianamente in zone calde del mondo, e faccio i complimenti al comandante e all'equipaggio del cacciatorpediniere Caio Duilio per l'abbattimento del drone, con la consapevolezza che - se necessario - non sarà un caso isolato per la tutela delle nostre navi. Massima fiducia alla Marina Militare italiana che ha dimostrato professionalità e prontezza operativa", ha concluso. (Rin)