Speciale difesa: Calovini (Fd'I), con ok a missioni confermiamo impegno Italia fuori dai confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento "ha dato il via libera alle due nuove missioni Aspides e Levante. Un ok a larga maggioranza che conferma l'impegno della nostra nazione nel panorama internazionale. Una visione che caratterizza l'operato del governo di Giorgia Meloni, impegnato in maniera seria e coerente in missioni dalla forte connotazione umanitaria come nel caso di Levante che predispone un dispositivo militare per interventi a favore della popolazione palestinese della Striscia di Gaza e difensiva come Aspides finalizzata alla difesa contro attacchi terroristici degli Houthi che stanno ostacolando la libertà di navigazione nel Mar Rosso. L'Italia, con il governo Meloni, torna a giocare un ruolo centrale al di fuori dei confini nazionali, soprattutto a supporto delle popolazioni vittime di attacchi e violenze". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Giangiacomo Calovini, capogruppo di Fd'I in commissione Esteri della Camera. (Rin)