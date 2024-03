Speciale difesa: Mar Rosso, Houthi a Usa e Regno Unito, prossimi "scontri navali" ancora "più dolorosi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Mohammed Nasser al Atifi, il ministro della Difesa del governo delle milizie yemenite filo-iraniane Houthi (non riconosciuto a livello internazionale e con sede a Sana'a), si è rivolto agli Stati Uniti e al Regno Unito rivelando che i prossimi "scontri navali" saranno ancora "più dolorosi" e "supereranno ogni aspettativa". In dichiarazioni alla stampa, Al Atifi ha affermato che il "trio del male" (Israele, Stati Uniti e Regno Unito) e "coloro che si trovano nella loro orbita dovrebbero comprendere il discorso del comandante Abdul Malik Badruldin al Houthi (leader del gruppo sciita sostenuto dall’Iran) e prenderlo sul serio, perché le sue parole sono azioni che devono essere attuate senza ritardi o indugi". Il ministro ha sottolineato: "Le forze armate yemenite di tutti i tipi e formazioni sono pienamente preparate (...) e in grado di sorprendere i nemici della nazione, della religione e dell'umanità con colpi dolorosi e sismici in conformità con i requisiti, le regole e le nuove equazioni, primo fra tutti il pieno diritto di sovranità yemenita nel Mar Rosso e nel Mar Arabico, e di far sì che tutti i nemici ci ripensino prima di mettere alla prova la pazienza degli yemeniti", aggiungendo che "la criminale aggressione statunitense-britannica contro lo Yemen" è arrivata in risposta al sostegno del Paese del "popolo palestinese e la sua valorosa resistenza" nella Striscia di Gaza. (Res)