Speciale difesa: Rauti, piena soddisfazione per via libera Camere a missioni

- “Esprimo la mia piena soddisfazione per l’approvazione in Parlamento della la partecipazione italiana - per il 2024 - a tre nuove missioni internazionali: Levante, Euam Ukraine e Aspides. L’operazione Levante prevede un dispositivo militare per interventi umanitari alla popolazione civile della Striscia di Gaza". Lo afferma, in una nota, il sottosegretario Rauti, che per il dicastero della Difesa ha seguito i lavori alla Camera ed al Senato. "L’Euam Ukraine è una missione civile dell’Unione europea che attiene alla partecipazione di personale della magistratura - ha continuato Rauti -. Eunavfor Aspides riguarda un dispositivo militare europeo multi dominio, finalizzato alla presenza, alla sorveglianza ed alla sicurezza nell’area del mar Rosso e del Golfo Persico. L’Italia si conferma, grazie al lavoro del governo e dei Ministri Crosetto e Tajani, protagonista sullo scacchiere internazionale, pronta a difendere gli interessi nazionali ed europei nelle aree di crisi; la guerra ibrida in corso in alcuni scenari sta minando la stabilità internazionale e provocando, nell’area del mar Rosso, danni ingenti agli scambi commerciali ed all’economia del nostro Paese". (Com)