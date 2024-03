Ue: ministro Finanze tedesco Lindner, "dobbiamo migliorare nostra capacità di difenderci"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve diventare "più capace" di difendersi, indipendentemente da chi sia il prossimo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden o Donald Trump. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano "Handelsblatt". Il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha aggiunto: "Dobbiamo investire e rafforzare la nostra capacità di difesa sotto l'egida della Nato, indipendentemente da chi siede alla Casa Bianca". Negli ultimi anni, ha proseguito l'esponente del governo tedesco, la legge per la riduzione dell'inflazione in vigore negli Stati Uniti voluta da Biden, è stata "una sfida per l'Europa, anche senza Trump". Secondo Lindner, è necessaria "un'era di riforme strutturali negli Stati membri" dell'Ue. Per il ministro delle Finanze tedesco, infatti, "se da un lato diventiamo più competitivi e dall'altro rafforziamo le nostre capacità di difesa, saremo un partner alla pari per gli Stati Uniti". (Geb)