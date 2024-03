Russia: Almaz-Antey, prodotti nuovi sistemi per contrastare attacchi droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società russa impegnata in produzione di armi Almaz-Antey ha creato "nuovi sistemi per combattere gli attacchi dei droni". Lo ha reso noto l'ufficio stampa del ministero della Difesa russo. Il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, ha visitato oggi una delle imprese di Almaz-Antey. Il presidente dell'azienda, Yan Novikov, ha detto a Shoigu che nel 2023 sono stati prodotti sistemi indicatori di bersagli autonomi Yenisei che assicurano il funzionamento del sistema missilistico antiaereo S-400, così come i sistemi radar Valdai per rilevare e contrastare i droni. Attualmente la società sta testando i Yenisei nei suoi stabilimenti. (Rum)