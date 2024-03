Ue: ministro Finanze tedesco Lindner, investire nella difesa non significa spendere di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue "deve investire di più nella difesa, ma ciò non significa che debba spendere di più". La responsabilità della difesa spetta "agli Stati membri e alla Nato", con l'Unione europea che dovrebbe svolgere "un ruolo più importante, maggiormente nella regolamentazione del mercato". È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano "Handelsblatt". Il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha aggiunto: "Dobbiamo garantire che gli investimenti nella difesa non siano ostacolati da regolamenti come una tassonomia sociale". Inoltre, sono necessari "maggiori finanziamenti per la ricerca e l'innovazione", per cui l'Ue ha istituito il programma Step. Allo stesso tempo, Lindner ha avvertito che "dobbiamo stare molto attenti ai futuri piani della Commissione" europea, la cui responsabilità in materia di investimenti nella difesa è "molto limitata". (segue) (Geb)