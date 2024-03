Ue: ministro Finanze tedesco Lindner, investire nella difesa non significa spendere di più (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco si è quindi detto favorevole alla proposta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen di nominare un commissario alla Difesa. Al riguardo, Lindner ha affermato: "Abbiamo bisogno di un approccio globale a livello dell'Ue. Non si tratta di versare fondi europei negli eserciti nazionali, ma di creare un mercato interno, coordinare gli appalti e rafforzare l'innovazione nel settore della difesa". Per il presidente della Fdp, infine, vi sono "molti compiti" per un commissario europeo alla Difesa "senza che diventi un ministro della Difesa". (Geb)