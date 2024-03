Ue: ministro Finanze tedesco Lindner, aperto ad aumento investimenti Bei nella difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, si detto "aperto" a un aumento del contributo alle spese nella difesa da parte della della Banca europea per gli investimenti (Bei). Intervistato dal quotidiano "Handelsblatt", il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha aggiunto che, in tale prospettiva, "è intelligente procedere passo dopo passo" dato che "le opinioni variano tra gli Stati membri". Inoltre, come osservato da Lindner, "gli investitori sul mercato dei capitali sono sensibili quando si tratta del settore della difesa e dobbiamo salvaguardare il buon merito di credito della Bei". Quando gli è stato chiesto se la banca debba modificare il proprio mandato e investire anche in armamenti e munizioni, il ministro delle Finanze tedesco ha risposto che "si potrebbe iniziare con maggiori investimenti nelle tecnologie e nella ricerca a duplice uso", ossia civile e militare. (segue) (Geb)