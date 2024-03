Ue: ministro Finanze tedesco Lindner, necessaria equa condivisione oneri nell'Epf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria "un'equa condivisione degli oneri" tra gli Stati membri nello Strumento europeo per la pace (Epf), con cui l'Ue finanzia l'acquisto di armamenti per l'Ucraina impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano "Handelsblatt". Il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha aggiunto che la Germania è aperta a "discutere il ruolo futuro dell'Epf, ma non accadrà che alcuni Stati membri paghino due volte, prima attraverso gli aiuti bilaterali all'Ucraina e poi attraverso gli strumenti europei". Secondo Lindner, infatti, "non sarebbe giusto".(Geb)