IA: Angeletti (Intesa Sanpaolo), minoranze partecipino a suo sviluppo per ridurre stereotipi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi anni l’intelligenza artificiale “sarà sempre più pervasiva nelle nostre vite. È importante che al suo sviluppo partecipino anche le minoranze per evitare che, magari inconsapevolmente, si riproducano stereotipi e discriminazioni”. Lo ha detto Paola Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa Sanpaolo, intervenendo durante la sessione plenaria di apertura all’evento organizzato da Abi, in corso a Milano, sui temi della diversità e l’inclusione nel mondo finanziario. Angeletti ha messo in luce alcune iniziative intraprese da Intesa Sanpaolo al fine di mettere in campo gli obiettivi inerenti al cambiamento culturale, per questo “abbiamo introdotto una policy per favorire lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale che siano accessibili e comprensibili a tutti”, ha concluso. (Rem)