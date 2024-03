Germania: ministro Finanze Lindner, nuovo fondo speciale per Forze armate non in programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo fondo speciale per le Forze armate della Germania non è in programma, dopo l'esaurimento nel 2027-2028 di quello da 100 miliardi di euro istituito nel 2022 a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano "Handelsblatt". Il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha aggiunto: "Entro il 2028, dobbiamo riuscire a coprire dal bilancio ordinario il 2 per cento del Pil per le spese destinate alla difesa". Secondo Lindner, "si tratta di una sfida, ma possibile a due condizioni: in primo luogo, abbiamo bisogno di crescita e, secondariamente, dobbiamo limitare l'introduzione di nuova spesa sociale". (Geb)