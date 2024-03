Nigeria: decine di sfollati rapiti da Boko Haram nello Stato di Borno, in larga parte donne e ragazze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di sfollati, in prevalenza donne e ragazze, sono stati rapiti da presunti jihadisti di Boko Haram nello Stato di Borno, nel nord-est della Nigeria. Secondo quanto riferito da alcuni media locali, i rapiti sarebbero più di 300, la maggior parte dei quali sono donne e ragazze, sebbene la cifra non sia stata confermata in modo indipendente. L'edizione online del quotidiano "Daily Trust", citando fonti della sicurezza, parla invece di almeno 113 persone rapite. Le autorità affermano che le vittime sono state sequestrate mentre stavano raccogliendo legna da ardere in una foresta. Non è ancora chiaro quante persone siano scomparse e quando esattamente siano state prese in ostaggio. Si tratta di uno dei rapimenti più imponenti avvenuti negli ultimi anni nello Stato di Borno, dopo quello di 276 ragazze avvenuto a Chibok nell'aprile 2014. Negli ultimi 15 anni gli insorti islamisti hanno compiuto frequenti attacchi e rapimenti di massa nel nord-est della Nigeria, provocando lo sfollamento di oltre due milioni di persone. (Res)