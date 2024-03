Lavoro: Calderone, + 40 per cento ispezioni nel biennio 2023-2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parallelamente, Calderone ha evidenziato un'alta percentuale di irregolarità nelle verifiche tecniche effettuate nelle aziende edili, “con un tasso del 76 per cento nel 2023, che sale all'85 per cento per i cantieri legati al Superbonus”. “Questo scenario – ha aggiunto il ministro - riflette le sfide poste dall'incremento di lavoro nel settore edilizio, che ha visto la nascita di 35 mila nuove imprese negli ultimi tre anni, sollevando questioni relative alla qualificazione delle stesse”. (Rin)