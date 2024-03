Sicurezza: al via incontro a Chigi tra governo e sindacati forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via a Palazzo Chigi - secondo quanto si apprende - l’incontro tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i sindacati delle forze dell’ordine sulle iniziative legislative in itinere del governo in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia con funzioni di controllo del territorio. Per l’esecutivo, partecipano anche il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Presenti all’incontro i rappresentanti di Siulp, Sap, Siap, Federazione Coisp-Mosap, Fsp Polizia di Stato Es-Ls-Consap-M.P., Silp Cgil, Cocer Arma Carabinieri, Cocer Guardia di Finanza. (Rin)