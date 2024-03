© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto firmerà un accordo di prestito con il Fondo monetario internazionale nelle prossime ore. Lo riferisce oggi la tv pubblica egiziana, dopo la decisione della Banca centrale di aumentare di 600 punti base, 6 per cento, i tassi di interesse e la conseguente svalutazione della sterlina egiziana, che in poche ore ha perso circa il 50 per cento del suo valore nei confronti del dollaro statunitense. (Cae)