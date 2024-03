Cultura: Nanni (CC), oggi sarò alle Officine Pasolini a sostegno della mobilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi parteciperò alla mobilitazione organizzata da studenti ed esponenti del mondo della cultura per evitare il rischio di chiusura degli spazi dell' Ex-Civis che oggi ospitano L'Officina Pasolini, lo studentato e il Teatro De Filippo. Così in una nota Dario Nanni, consigliere capitolino della lista Civica Calenda e membro della Commissione Cultura. "L'accordo sulla ristrutturazione della struttura siglato tra Ministero degli Esteri, Regione Lazio e Sport e Salute prevede un trasferimento di Officina Pasolini in una sede diversa da quella attuale, privandola degli spazi verdi che oggi ha a disposizione e del Teatro De Filippo. Ritengo che luoghi di cultura così importanti per la città, come Officine Pasolini, che hanno prodotto centinaia di eventi culturali ed artistici e dato la possibilità a tanti giovani di esprimersi e di parteciparvi siano realtà da valorizzare ed incentivare", spiega ancora Nanni. (segue) (Com)