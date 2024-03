Cultura: Nanni (CC), oggi sarò alle Officine Pasolini a sostegno della mobilitazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Privare questo importante laboratorio artistico della sua sede originaria, dotata anche di un ampio spazio verde esterno e di alloggi per studenti che dovrebbero essere riqualificati e messi in sicurezza - aggiunge Nanni -, sarebbe poco lungimirante da parte delle istituzioni oltre che un grave danno all'intero panorama culturale della città e del Paese. Ricordo inoltre che a Roma c'è una grave carenza di alloggi per studenti, e che molti fuori sede non riescono a trovare un alloggio a prezzi ragionevoli. Non prevedere un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dello studentato presente all'interno della struttura priverebbe tanti giovani di preziosissimi spazi che potrebbero essere utilizzati per fronteggiare, almeno in parte, il grave fenomeno del caro affitti. Mi auguro – conclude Nanni – che le richieste avanzate dagli studenti e le istanze che arrivano da tanti artisti che hanno reso questo luogo un punto di riferimento del mondo culturale della capitale vengano ascoltate e che si trovi una soluzione condivisa che continui a garantite le attività dell'Officina Pasolini e del Teatro De Filippo oltre che valutare la possibilità di mettere in sicurezza e mantenere una parte degli alloggi presenti per gli studenti universitari fuori sede", conclude il consigliere capitolino della lista Civica Calenda. (Com)